المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الشمري

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمود احمد الهارب الكريم الشمري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية قفل شمر محافظة حجة، واخوانه وكافة افراد الاسرة، في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته الفاضلة.





وعبّر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام ، عن خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب.



سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"