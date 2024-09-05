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المؤتمر نت - أقلعت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم "664 "، اليوم، من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني بعد إرجاعها من الأجواء السعودية بدون مبرر

إقلاع رحلة "صنعاء - عمّان" بعد إعادتها من الأجواء السعودية

المؤتمرنت -
إقلاع رحلة "صنعاء - عمّان" بعد إعادتها من الأجواء السعودية
أقلعت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم "664 "، اليوم، من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني بعد إرجاعها من الأجواء السعودية بدون مبرر.

وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، خليل جحاف، في تصريح لوسائل الإعلام بمطار صنعاء الدولي" رحلة اليوم صنعاء - عمان رقم "664"، كانت مجدولة للمغادرة من مطار صنعاء الساعة السادسة صباحا، وتم إقلاعها في موعدها من المطار".

وأضاف" للأسف تم إعادتها من الأجواء السعودية بحجة أنه ليس لديها تصريح عبور المجال الجوي السعودي، في إجراء تعند من السلطات السعودية في عودة الطائرة إلى الأجواء اليمنية؛ مما تسبب في عودة هذه الطائرة إلى مطار صنعاء".

وأوضح جحاف أن الطائرة على متنها 274 راكبا معظم هؤلاء المسافرين ترانزيت من عمان إلى مطارات أخرى.

وقال" عودة الطائرة وتأخر المسافرين عن موعد وصولهم سوف يسبب لهم مشاكل في الوصول إلى محطاتهم النهائية".

وأشار إلى أن الخطوط الجوية اليمنية ستقوم بكافة الترتيبات مع محطه عمان في مساعدة المسافرين في إعادة ترتيب حجوزاتهم ومنحهم التسهيلات والخدمات المناسبة.

واكدّ جحاف أن رحلات الخطوط الجوية اليمنية مجدولة خلال الموسم الصيفي كامل حتى نهاية أكتوبر 2024 ومصرح لها.

وقال" الإجراءات التي تقوم به السلطات السعودية وطلب تصريح لكل رحلة من اليوم السابق هو إجراء إضافي وتعقيدات على المسافرين اليمنيين يزيد من الأعباء على المسافرين والخطوط الجوية اليمنية، وهو جزء ونوع من أنواع الحصار المفروض على الشعب اليمني".

من جانبه، أكد مدير مطار صنعاء خالد الشايف، أن رحلة الخطوط الجوية اليمنية أقلعت مرة أخرى مطار صنعاء الدولي بعد أن منعتها السلطات السعودية من عبور اجوائها وأجبرتها على العودة إلى صنعاء رغم استكمال كافة الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أن منع عبور الطائرة اليمنية الأجواء السعودية يدل أن النظام السعودي ما يزال يفرض الحصار على الرحلات الجوية.








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