المؤتمرنت -

الأمطار الغزيرة مستمرة.. احذروا التهاون

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، صنعاء، عمران، ريمة، حجة، المحويت، صعدة، وقد تمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.



وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية وصحارى محافظتي المهرة وحضرموت.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 7.4 ملم في تعز- الحوبان، 3.3 في البيضاء ـ ذي ناعم، 2.0 في عتق، 1.7في حضرموت – سيئون، 1 في إب، 0.5 في المحويت، 0.3 في الضالع.



وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من السواحل الشرقية والهضاب الداخلية منها وأجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار، ومن الانزلاقات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية.