السبت, 07-سبتمبر-2024 الساعة: 05:08 م - آخر تحديث: 03:02 م (02: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار غزيرة في هذه المحافظات

توقعات بهطول أمطار غزيرة في هذه المحافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار غزيرة في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وصعدة وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 8.5 ملم في الحديدة-الكدن، 5.8 في إب- السدة، 3.7 في ريمة ـ الجبين، 1.8 في ذمار، 0.8 في حضرموت ـ سيئون، 0.5 في تعز-الحوبان، 0.4ملم في المحويت.

وهطلت أمطار متفاوتة خارج محطات الرصد على أجزاء من السواحل الشرقية والهضاب الداخلية والمرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار في المنحدرات والطرقات الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الجزائر
رياضة: إيطاليا تضرب فرنسا بثلاثية في عقر دارها
عربي ودولي: تطعيم 355 ألفاً ضد شلل الأطفال في غزة
فنون ومنوعات: أحلام تتدارك فتنة مع أسماء لمنور!
علوم وتقنية: النزف من الأنف.. متى يدعو للقلق؟
اقتصاد: الدولار يتراجع لأدنى مستوى في شهر
رياضة: الأرجنتين تهزم تشيلي في تصفيات كأس العالم
عربي ودولي: الاحتلال ينسحب من جنين
اقتصاد: الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع
عربي ودولي: 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أخبار: الأمطار الغزيرة مستمرة.. احذروا التهاون
رياضة: تونس تصعق مدغشقر والجزائر تنتصر
فنون ومنوعات: أصيب بـ3 فيروسات من لدغة بعوضة!
رياضة: العراق يهزم عُمان في تصفيات كأس العالم
عربي ودولي: 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية
أخبار: مغادرة رحلة "اليمنية" مطار صنعاء إلى عمًان
أخبار: تخفيض قيمة المخالفات المرورية في صنعاء
علوم وتقنية: هل تسبّب الهواتف سرطان الدماغ؟
مجتمع مدني: علامات تحذيرية مفاجأة للسكتة الدماغية
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
رياضة: السودان يتخطى النيجر وتعادل مخيب لليبيا
أخبار: تقلبات جوية مفاجئة.. والشوافي يكشف التفاصيل
أخبار: الخارجية: إعادة الطائرة اليمنية يخدم العدو الصهيوني
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40878
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024