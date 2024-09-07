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المؤتمر نت - الصواعق تقتل 160 شخصاً في اليمن

الصواعق تقتل 160 شخصاً في اليمن

المؤتمرنت -
الصواعق تقتل 160 شخصاً في اليمن
ناقشت غرفة العمليات للجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول، في اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لقطاع تنمية المحليات ـ نائب رئيس الغرفة عمار الهارب، سُبل الحماية من الصواعق الرعدية والانهيارات الصخرية.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس غرفة العمليات أن عدد ضحايا الصواعق الرعدية خلال العام الحالي بلغ أكثر من 160 حالة وفاة منها 22 حالة في اليومين الماضيين، وفق ما تم رصده والإبلاغ عنه.

وأشار إلى أهمية قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحماية من الصواعق الرعدية للحد من الخسائر البشرية والأضرار، لا سيما مع كثافة الأمطار التي تشهدها بلادنا هذا العام.

ولفت الهارب إلى ضرورة البدء بالمناطق الأكثر تضرراً والتي تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطار، وتركيب موانع للصواعق فيها وفق المواصفات المطلوبة.

وتم الاتفاق على الترتيب لعقد ورشة توعوية إرشادية بحضور الجهات المعنية، للتوعية بمخاطر الصواعق الرعدية وكيفية الوقاية منها وتجنبها ودور الجهات في الحد من الخسائر والأضرار.

وأكد المشاركون في الاجتماع الحرص على مشاركة كافة الجهات المعنية بالتوعية والإرشاد في الورشة بما في ذلك مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد وغيرها من الجهات.

إلى ذلك ناقشت غرفة العمليات بحضور رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد، التدابير الاحترازية للوقاية من الانهيارات الصخرية التي تسببها الأمطار الغزيرة والسيول، وآليات الحماية منها.

وأكد الاجتماع على أهمية التقييم الميداني للأضرار التي سببتها الانهيارات الصخرية والمناطق المعرضة لها، ودور الجهات الحكومية والمجتمعية في حماية المواطنين من مخاطرها وأضرارها.

وفي الاجتماع أبدى اللواء المؤيد استعداد المصلحة التعاون والتنسيق فيما يتصل بحماية المواطنين من مخاطر الانهيارات الصخرية وأضرار السيول.

وأكد على أهمية تعاون كافة الأجهزة الحكومية ومكونات المجتمع في حماية المواطنين من الانهيارات الصخرية المتوقع حدوثها، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد.








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