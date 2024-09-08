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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

إستمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

المؤتمرنت -
إستمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات شبوة، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، المحويت وحجة وتمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في لحج: 9.2 ملم، تعز: 6.8، إب: 3.6، الحديدة: 3.4ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار على المنحدرات والطرقات الجبلية.








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