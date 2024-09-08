المؤتمرنت -

40972 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40972 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و94761 مصاباً في حين لايزال الآلاف تحت الأنقاض.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، بارتكاب الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن 33 شهيداً، و145 مصاباً.



وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ورغم الدعوات الدولية والأممية المنددة بسلسلة المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وماخلفته من كوارث إنسانية، فإن الاحتلال غير مكترث حتى الآن يإيقاف هذا العدوان الذي سيدخل شهره الثاني عشر.