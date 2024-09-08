المؤتمرنت -

صنعاء تحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

شارك رؤساء مجالس النواب يحيى الراعي، والوزراء أحمد الرهوي، والشورى محمد العيدروس، في الحفل السنوي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وجهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار "هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ".



وألقى رئيس الوزراء كلمة بالمناسبة أشار فيها إلى تزامن الفعالية مع أهم وأعظم حدث، وهو الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وٱله أفضل الصلاة وأزكى التسليم على كافة المستويات الرسمية والشعبية.



وأشار إلى أن القراءة والعلم عموما من الأعمال التي حثنا عليها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ورسوله الكريم، موضحا أن مشكلة ونسبة الأمية في اليمن عالية وتستدعي تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمجتمع مع الوزارة وجهاز محو الأمية للحد منها والسير للقضاء عليها.



وبين الرهوي أن محو الأمية واجب ديني ووطني على المجتمع بصورة عامة وليس فقط علي جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.



ولفت إلى السلبيات المتعددة التي تنجم عن أمية المجتمع وفي المقدمة إعاقة التنمية والتطور والحد من الدور الإيجابي للأسرة سيما الأمهات وما يتعلق بأداء وظيفتهن التربوية ومسئوليتهن تجاه أسرهن ومساهمتهن في ترجمة مفهوم الاقتصاد المنزلي عمليا.



وقال "على المتعلمين أن يستشعروا مسئوليتهم المباشرة في تعليم الأميين من افراد اسرهم وأن يخصصوا جزءا من وقتهم لأداء هذا الواجب الديني والاخلاقي والانساني".



وذكر أن الحكومة ستكون عونًا وداعمًا للوزارة وجهاز محو الأمية في عمل نقلة نوعية في مسار محو الأمية بشكل تدريجي بما يتوافق والإمكانات المتاحة.



وأضاف يقول: "لا بد من محو الأمية والالتحاق بالتعليم ليتمكن الجميع من فهم وواجباته الدينية وفهم سياسة البلد وكذا مسئوليته التشاركية في بناء جيل سليم قادر على تحمل مسئولياته في خدمة مجتمعه ووطنه".



ونوه بتجارب عدد من الدول التي تمكنت خلال سنوات قليلة من التخلص من الأمية وأن تحقق قفزات كبيرة في التنمية والنهوض الاقتصادي وأن تنتقل من مرحلة التخلف والصراع إلى مرحلة الاستقرار الشامل والبناء والتطور.



وبين أن دولتي رواند وسنغافورة مثال حاضر على ما يصنعه الإصرار والعمل الجاد والمثابرة والتعاون الجمعي في تنفيذ المهام وأداء الواجبات من تغيير فعلي في واقع الأمم والشعوب وتطور ونهوض في مختلف المجالات.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون الجميع عند مستوى التحديات وأن يعمل كل من موقعه من اجل حاضر ومستقبل الوطن والانطلاق نحو تحقيق تطلعات الجميع في وطن مستقر ومزدهر.



واستنكر رئيس الوزراء في، سياق كلمته إلى ما قامت به المملكة السعودية من منع إحدى طائرات اليمنية من المرور فوق أراضيها في الوقت الذي فتحت فيه أجوائها واراضيها للعدو الإسرائيلي.



واعتبر هذا الفعل تصرف غير مقبول وغير مبرر ويندرج ضمن نهج العداء الذي يمارسه النظام السعودي ضد الشعب اليمني على مدار العقود الماضية.



وفي الاحتفالية، التي تم خلالها تكريم الجهات الداعمة لجهاز محو الأمية ممثلة برؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى بدرع جهاز محو الامية وتعليم الكبار للإخلاص والتميز والوفاء إضافة إلى رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب النائب أحمد العقاري، أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، أهمية تضافر جهود الجميع والإسهام الفاعل في سبيل الحد من الأمية باعتبارها العائق الأبرز أمام تطور الشعوب ورقيها.



وأشار إلى ارتفاع نسبة الأمية التي تعاني منها بلادنا الأمر الذي يوجب تكثيف الجهود لضمان تنفيذ خطط وبرامج جهاز محو الامية، منوها بجهود قيادة جهاز محو الأمية ومنتسبيه في ظل شحة الإمكانات المتاحة.



وتطرق وزير التربية والتعليم والبحث العلمي إلى تزامن هذه الفعالية مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مضيفاً " نأمل أن شاء الله تعالى أن يكون لها أثرها في الدفع بأنشطتنا وبرامجنا ومشاريعنا إلى الأمام ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وببركة الخيرين".



ودعا إلى المزيد من الاهتمام بهذه الشريحة من قبل المجتمع سيما في ظل إقرار خطة الجهاز باعتبارها خطوة مهمة تستدعي تعاون الجميع لضمان تنفيذها والعمل على الحد من الأمية في مجتمعنا، لافتاً إلى أن المبتكرين وأصحاب المشاريع قدموا ابتكاراتهم ومشاريعهم في سن متقدمة الأمر الذي يحتم علينا الاهتمام بهذه الشريحة ، مؤكداً حرص قيادة الوزارة على الاهتمام بهذه الشريحة ودعم جهود محو الأمية وتعليم الكبر.



من جانبه أكد رئيس الجهاز، أحمد الكبسي، اهتمام القيادتين الثورية والسياسية بالدفع بعجلة التعليم ومحو الأمية في بلادنا رغم التحديات والظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها على مدى سنوات العدوان وحصاره الجائر على بلادنا.



وتطرق إلى الجهود المبذولة في سبيل تفعيل برامج وأنشطة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار على مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية وكذا إنجازات الجهاز الفنية والإدارية والتعليمية.



وأشار رئيس جهاز محو الامية إلى مخاطر انتشار الأمية على الفرد والمجتمع وضرورة تضافر جهود الجميع بما يكفل الحد من نسبة الأمية في بلادنا، لافتاً إلى تزامن فعالية اليوم العالمي لمحو الأمية مع احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى السنوية لميلاد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، مثمناً جهود كل من يسهم في مساندة ودعم برامج وأنشطة جهاز محو الأمية.