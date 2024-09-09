المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الشوذبي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ ناصر علي عامر الشوذبي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / محسن علي عامر الشوذبي، عضو اللجنة الدائمة، نائب رئيس فرع المؤتمر بالاعماس، مديرية الحداء بمحافظة ذمار، والى نجل الفقيد الشيخ/ محسن ناصر علي الشوذبي، وكافة آل الشوذبي، بالاعماس مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.





، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".