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المؤتمر نت - عاد عصر اليوم منتخب اليمن للناشئين لكرة القدم، إلى العاصمة صنعاء، بعد مشاركته في بطولة غرب آسيا الحادية عشرة والتي استضافتها الأردن

ناشئو اليمن يعودون إلى العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن يعودون إلى العاصمة صنعاء
عادت بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم عصر اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء قادمة من الأردن، بعد المشاركة في بطولة غرب آسيا الحادية عشرة ضمن المجموعة الثانية التي ضمت اليمن وعُمان والسعودية.

حيث فاز الأحمر في المباراة الأولى على عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر المباراة الثانية أمام السعودية بنفس النتيجة، ليتم إقصاء المنتخب من البطولة، بسبب القرارات التعسفية التي اتخذتها اللجنة المنظمة وإيقاف لاعبين بدون مسوِّغ قانوني، وعدم قبول طلب إعادة مباراة السعودية رغم ثبوت أهليَّة اللاعبين.

وكان في استقبال البعثة بمطار صنعاء الدولي وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة علي هضبان، والوكيل المساعد كمال الشريف ورئيس فرع اتحاد القدم راجح القدمي.

ومن المقرر أن يتم منح اللاعبين راحة لبضعة أيام قبل استئناف التحضيرات بمعسكر داخلي، استعدادًا للاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة التاسعة التي ضمت منتخبات (اليمن وفيتنام وقيرغستان وميانمار)، التي ستنطلق في فيتنام خلال الفترة من 23 وحتى 27 من شهر أكتوبر المقبل والمؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم.








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