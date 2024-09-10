المؤتمرنت -

عدد الشهداء في غزة يتجاوز 41 ألفاً

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و20 شهيداً، و94 ألفاً و925 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً، و100 مصاب.



ونوهت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



ورغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا، متسببة في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنى التحتية.