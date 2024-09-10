المؤتمرنت -

تحذير هام من وزارة الكهرباء للمواطنين

حثت وزارة الكهرباء والطاقة المواطنين بأمانة العاصمة وبقية المحافظات، على توخي الحيطة والحذر أثناء تركيب أدوات ومظاهر الزينة الخاصة بالمولد النبوي على مكونات الشبكة الكهربائية.



ودعت الوزارة، في بيان صادر لها ، إلى ترك مسافات آمنة عن الشبكة الكهربائية، عند تركيب أدوات الزينة الضوئية أو اللوحات القماشية أو غيرها من مظاهر الابتهاج بذكرى المولد النبوي الشريف.



وأهاب البيان بكافة الجهات ضرورة توعية المواطنين بالطرق السليمة لتركيب مظاهر الزينة الضوئية وغيرها حفاظا على سلامتهم أرواحهم، وبما يضمن استمرار التيار الكهربائي لاستخدامات المواطنين ومظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة.

