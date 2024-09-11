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المؤتمر نت - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة،

أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

المؤتمرنت -
أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 341 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب 15 وفقد آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شلوف في مواصي مدينة رفح.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة “أبو عطيوي” في منطقة بلوك سي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 11 مواطنًا بينهم سيدتان و8 أطفال وأصيب العشرات، بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة القرا في بلدة خزاعة شرقي خانيونس، وهناك حديث عن مفقودين.

وعُرف من بين الشهداء محمد حمدان القرا وزوجته مها طلال أبو ريدة وأولاده.

واستشهد صياد بعد استهدافه من قبل زوارق الاحتلال في عرض البحر مقابل مواصي خانيونس.

وحسبما اورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد استشهد 4 موطنين وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عطيوي في مخيم النصيرات وسط القطاع








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