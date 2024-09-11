المؤتمرنت -

تحذيرات جديدة .. قياس كمية الامطار في 4 محطات للرصد الجوي

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات لحج، تعز، إب الضالع، ريمة، ذمار، حجة.



وحسب المركز قد تمتد الأمطار غرباً إلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة ومحافظة الحديدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب صنعاء، المحويت وأجزاء من مرتفعات أبين، شبوة وحضرموت والمهرة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: إب: 21.5ملم، المعافر- تعز: 1.1، الضالع: 0.8، صرفيت ـ المهرة: 0.1ملم.



وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، ذمار والحديدة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب .