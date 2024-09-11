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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الشيخ

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الشيخ
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حسين محمد سعيد الشيخ، عضو اللجنة الدائمة، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه النضالية والوطنية واسهاماته المجتمعية والخيرية .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد عبدالخالق حسين محمد سعيد الشيخ، وإخوانه، وكافة آل الشيخ، بمدينة الطويلة، محافظة المحويت ، عبّر الدكتور لبوزة باسمه ونيابةً عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل.

وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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