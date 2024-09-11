المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و84

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و84 شهيداً، و95 ألفاً و29 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 64 فلسطينيا، وإصابة 104 آخرين.



ولفتت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



ورغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 341 يوما، متسببة في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنى التحتية.