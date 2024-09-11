المؤتمرنت -

مجزرة جديدة في النصيرات

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مجزرة جديدة بحق نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن موظفين بوكالة الغوث استُشهدوا في “المجزرة”، وقال المكتب في بيان، إن جيش الاحتلال ارتكب “مجزرة وحشية فظيعة في مخيم النصيرات حيث قصف مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا بالطائرات المقاتلة، والتي يتواجد فيها أكثر من 5 آلاف نازح”.



وأضاف: “راح ضحية هذه المجزرة الجديدة 14 شهيدا، بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية”، فضلا عن عدد آخر من الإصابات.



ولفت المكتب إلى أن هذه المجزرة تعد “رقم 47 التي يرتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حاليا أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه”.



وذكر أن “الاحتلال قصف منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 18 مدرسة ومركزا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين”.



من جهته، قال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان إن طواقمه انتشلت الشهداء ونقلت عشرات المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن فرقه لا زالت تعمل في المكان.



ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 341 يومًا حرب إبادة شاملة على قطاع غزة خلفت في حصيلة غير نهائية 41 ألفا و84 شهيدا و95 ألفا و29 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص، في ظل دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ووقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.