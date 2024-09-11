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صنعاء.. بيان جديد صادر عن الخدمة المدنية المؤتمرنت -

صنعاء.. بيان جديد صادر عن الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الأحد المقبل 12 ربيع الأول 1446هـ الموافق 15 سبتمبر 2024 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني ومنسوبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.















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