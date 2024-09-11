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المؤتمر نت - توّج منتخب سوريا للناشئين بلقب بطولة غرب آسيا في نسختها الـ11، عقب فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح

سوريا تقهر السعودية وتتوّج بلقب غرب آسيا

المؤتمرنت -
سوريا تقهر السعودية وتتوّج بلقب غرب آسيا
توّج منتخب سوريا للناشئين بلقب بطولة غرب آسيا في نسختها الـ11، عقب فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 10-9، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

افتتح ناشئو سوريا التسجيل مبكراً عبر عبد الرحمن ديناوي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز المنتخب السعودي هدف التعادل عبر مشعل الداوود في الدقيقة الـ24.

وعاد ديناوي وسجل هدف التقدم مجدداً لـ"نسور قاسيون" في الشوط الثاني، لكن أدرك المنتخب السعودي التعادل مجدداً في الدقيقة الـ89 عبر اللاعب مختار برناوي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 2-2، ليحتكم اللقاء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها المنتخب السوري بنتيجة 10-9 بعد تألق حارسه هادي إسماعيل الذي تمكن من صد الركلة العاشرة، ويتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.








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