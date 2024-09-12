المؤتمرنت -

الأونروا تعلن مقتل 6 من موظفيها في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مدرسة لإيواء النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليكون بذلك أكبر عدد من ضحايا الوكالة في حادثة واحدة.



وأوضحت الوكالة الأممية، في بيان لها، أن من بين القتلى مدير مركز إيواء الأونروا وعدد من أفراد الفريق الذي يقدم المساعدات للنازحين، مشيرة إلى أن المدرسة كانت تؤوي نحو 12 ألف نازح غالبيتهم من النساء والأطفال، وأن هذا القصف يعد الخامس منذ بدء العدوان على قطاع غزة.



من جانبه، أكد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة أن موظفي الأونروا الستة كانوا يعملون لدعم الأسر التي اتخذت من المدرسة ملاذا، مشيراً إلى أن 220 موظفا على الأقل في الأونروا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري.



وأضاف المسؤول الأممي: "قتل بلا نهاية ولا معنى.. يتم بشكل صارخ وبلا هوادة تجاهل عمال الإغاثة ومنشآتها وعملياتها منذ بداية الحرب.. كلما طال أمد الإفلات من العقاب، كلما أصبح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بلا أهمية".



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصاً بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.