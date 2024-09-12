المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ هلال شاهر حميد

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ هلال شاهر حميد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، عضو المجلس المحلي بمحافظة لحج، مدير عام مديرية القبيطة سابقاً، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد الدكتور عزيز والشيخ غازي والشيخ جعفر، وأبنائه عزيز وشاهر ونبيل، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية، حيث كان من القيادات الصامدة والواقفة مع الوطن وضد العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، وإسهاماته المجتمعية البارزة في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأشقاء الفقيد وأولاده وأفراد الأسرة كافة بمحافظة لحج.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".