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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 703 شهداء

703 شهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
703 شهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 703 شهداء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن من بين الشهداء 159 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.. مشيرة إلى أن عدد المصابين بلغ أكثر من 5700، خلال الفترة ذاتها.

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 41118 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و95125 مصابا، في حصيلة أولية، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.








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