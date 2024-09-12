المؤتمرنت -

صنعاء.. تخفيض 70% من رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية

أعلن وزير الإعلام هاشم شرف الدين عن تخفيض نسبة 70% من رسوم الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية الإعلامية ومحركات البحث، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأوضح وزير الإعلام أن قرار التخفيض يأتي في سياق السعي إلى ضبط وترشيد العمل الإعلامي على الإنترنت.



وأهاب بملاك المواقع ومحركات البحث اغتنام فرصة التخفيض والمسارعة بتقديم الطلبات والوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات منح التراخيص قبل انتهاء الفترة المحددة بمدة شهرين ابتداءً من 7 ربيع الأول ١٤٤٦هـ الموافق ١٠ سبتمبر 2024م. سبأ