المؤتمرنت -

خطوط السير المحددة إلى ميدان السبعين الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية - شرطة المرور عن خطوط السير المؤدية إلى ساحة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء التي ستحتضن الاحتفالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446هـ، يوم الأحد المقبل الـ 12 من ربيع الأول.



وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية - شرطة المرور، تم تحديد خطوط السير ومواقف سيارات المشاركين في الاحتفالية المركزية بهذه المناسبة الدينية على النحو الآتي:



ـ خط سير القادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء - طريق تعز:



حُدد للقادمين من المحافظات والمديريات الواقعة جنوب العاصمة صنعاء – الوصول إلى تقاطع مستشفى 48 والانعطاف يساراً عبر شارع 24 ومواصلة السير فيه إل تبة أرتل ومنها عبر شارع الخمسين والوصول إلى تقاطع 14 أكتوبر ومواصلة السير عبر شارع 14 أكتوبر ثم الانعطاف يميناً والوصول إلى الموقف المحاذي للواء الثالث حماية رئاسية.



ـ خط سير القادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة صنعاء – طريق جحانة:



القادمون من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية والشرقية وتشمل مديريات سنحان وبني بهلول، وخولان الخمس، وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي ثم الاتجاه غرباً عبر شارع الخمسين مروراً بجسر دار سلم ومواصلة السير عبر نفق جسر بيت بوس والخروج منه عبر شارع الخمسين، وصولاً إلى جولة شهران، ثم الانعطاف يميناً عبر شارع مستشفى القدس وصولاً إلى الموقف المخصص جوار اللواء الثالث حماية رئاسية.



ـ خط سير القادمين من المدخل الغربي للعاصمة صنعاء - طريق الحديدة:



القادمون من المديريات الغربية لمحافظة صنعاء "بني مطر، الحيمتين، حراز" أو من محافظة الحديدة، حُدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة، ثم الاتجاه جنوباً عبر شارع الخمسين مروراً بمنطقة العشاش ومواصلة السير حتى تقاطعه مع شارع حدة، ثم الاتجاه شرقاً ومواصلة السير حتى تقاطعه مع شارع 14 أكتوبر، ثم الانعطاف يساراً عبر الشارع ذاته حتى جولة 14 أكتوبر والانعطاف يميناً عبر شارع المستشفى اللبناني، ثم الانعطاف يساراً والوقوف في الشارع المؤدي إلى السبعين.



ـ خط سير القادمين من المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء - طريق عمران:



القادمون من مديريات محافظة صنعاء أو من محافظة عمران حجة، صعدة، وحُدد لهم الوصول إلى جولة عمران، ثم الاتجاه يميناً عبر شارع الستين الشمالي، ثم الغربي، مروراً بجسر مذبح ومواصلة السير عبره على امتداد شارع الستين الغربي، حتى نفق جولة عصر والخروج منه عبر شارع الستين الجنوبي، حتى نفق جولة المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يميناً إلى الموقف المخصص جنوب غرب ميدان السبعين، وفي حالة امتلاء الموقف يتم تحويلهم عبر نفق السبعين إلى الرئاسة.



ـ خط سير القادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء - طريق شبام:



القادمون من القرى والعزل الغربية لمديرية همدان ومحافظة المحويت، حُدد لهم الوصول إلى جولة شملان، والسير عبر الشارع ذاته ومواصلة السير باتجاه جولة شارع الثلاثين والانعطاف يساراً عبر الشارع نفسه، حتى تقاطعه مع شارع الستين الغربي ومواصلة السير عبره مروراً بجسر مذبح، ومنه على امتداد شارع الستين الغربي، والدخول عبر نفق جولة عصر ومنه السير على امتداد شارع الستين الجنوبي، حتى نفق جولة المصباحي والخروج منه والانعطاف يميناً إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين.



ـ خط سير القادمين من المدخل الشمالي صنعاء - المطار - أرحب - الجوف:



القادمون من عزل وقرى وسط وشرق بني الحارث وأرحب، وحدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة، ثم الاتجاه غرباً عبر شارع الستين الشمالي، والدخول من نفق جولة عمران، ومواصلة السير عبر شارع الستين الشمالي، ثم الغربي حتى جسر مذبح ومنه على امتداد شارع الستين الغربي والدخول عبر نفق جولة عصر ومنه مواصلة السير عبر شارع الستين الجنوبي، حتى نفق جولة المصباحي والخروج منه والانعطاف يميناً نحو الموقف المخصص جنوب غرب ميدان السبعين، بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.



ـ خط سير القادمين من المدخل الشمالي الشرقي – طريق صنعاء - مأرب:



القادمون من مديريات بني حشيش، ونهم وحدد لهم الوصول إلى جولة آية، ثم الاتجاه شرقاً عبر شارع النصر وصولاً إلى جولة النصر ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان، حتى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يساراً عبر الخط الدائري الشرقي، بجوار فندق موفمبيك مروراً بشارع برلين، ومواصلة السير حتى جولة جسر العمري، ثم الانعطاف يساراً عبر شارع خولان، حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه غرباً عبر شارع 45 والسير عبره حتى نهاية جسر الرئاسة ثم الدخول إلى الموقف الشرقي لجامع الشعب وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة.



ـ خط سير القادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة:



حُدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري ومنه إلى جسر الصداقة وشارع الكلية والوصول إلى مواقف السيارات المحددة في كلية الشرطة، الأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة، نادي ضباط الشرطة، نادي ضباط القوات المسلحة.