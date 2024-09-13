الجمعة, 13-سبتمبر-2024 الساعة: 03:43 م - آخر تحديث: 03:37 م (37: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات بهطول أمطار على هذه المحافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت وعمران.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجه، صنعاء، الضالع، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز ـ المعافر: 29.4 ملم، إب: 3.0ملم.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، ذمار والضالع.

وحذّر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن الصواعق الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 80 سنتاً
عربي ودولي: 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
رياضة: معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريال
مجتمع مدني: كيف يمكن لظلك أن يخبرك عن صحتك؟
فنون ومنوعات: استدرجته للزواج وحصلت على ثروته!
أخبار: تخفيض 70% من رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية
أخبار: 237 مأوى لنازحي مشرافة في وصاب السافل
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الدغيبي
علوم وتقنية: أسباب الصداع النصفي
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع 0.4%
قضايا وآراء: زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
عربي ودولي: 41118 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
اقتصاد: الدولار عند أعلى مستوى في 4 أسابيع
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
أخبار: احذروا الطقس.. أمطار وسيول في هذه المناطق
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ هلال شاهر حميد
عربي ودولي: الأونروا تعلن مقتل 6 من موظفيها في غزة
ثقافة: الأوبرا المصرية تحتضن معرض "وصلون" للفنون التشكيلية
رياضة: ناشئو سوريا يتوجون بلقب غرب آسيا
أخبار: تضرّر 99 ألف هكتار زراعية جراء الفيضانات
أخبار: بن حبتور: ديننا يلزمنا بالاحتفال بمولد النبي
فنون ومنوعات: دينا تكشف سبب طلاقها 9 مرات
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الأحد إجازة رسمية
عربي ودولي: مجزرة جديدة في النصيرات
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024