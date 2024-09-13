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أخبار
المؤتمر نت - حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، من مغبة إقدام حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها، على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك

حماس تحذر من المساس بالأقصى

المؤتمرنت -
حماس تحذر من المساس بالأقصى
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، إن حملات التحريض ضد المسجد الأقصى، بما في ذلك دعوات تدميره وإحراقه، وعمليات الاقتحام المستمرة تحت حماية الاحتلال، تشكل خطوة تصعيدية خطيرة.

وقالت حماس في بيان لها، أن الحملات تأتي في إطار المخططات الصهيونية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى وطمس معالمه، وإخضاعه لسيطرة المستوطنين.

وحذرت حماس من تبعات أي محاولة من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين المساس بالمسجد الأقصى وهويته العربية والإسلامية، مشددة أن الأقصى يمثل عنوانًا رئيسيًّا للصراع بين الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية من جهة، والاحتلال الفاشي من جهة أخرى.

ودعت الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك والتصدي للمخططات الصهيونية، كما طالبت الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم في حماية المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من إبادة وعدوان شامل.

وفي سابقة خطيرة، نشرت مؤخرًا منظمة "نشطاء جبل الهيكل" مقطع فيديو لإحراق المسجد الأقصى، وأرفقته مع تعليق: "قريباً في هذه الأيام".








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