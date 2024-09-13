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المؤتمر نت - دعت اللجنة المنظمة للاحتشاد المليوني والمشرف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات بعد ظهر الأحد المقبل احتفاء بالمولد النبوي الشريف

تحديد ساحات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

المؤتمرنت -
تحديد ساحات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
دعت اللجنة المنظمة للاحتشاد المليوني والمشرف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات بعد ظهر الأحد المقبل احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

حيث حددت اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء ميدان السبعين مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وحددت اللجنة المنظمة النسائية بالعاصمة صنعاء ساحة جنوب الكلية الحربية بحي الروضة مكانا للاحتشاد النسائي الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة ساحة الرسول الأعظم في غلفقان غرب المدينة مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي الحديدة حددت اللجنة ساحة الشهيد الصماد للعروض لأبناء المدينة والمديريات الشمالية والشرقية للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

كما حددت ساحة مظمار الحسينية للفروسية لأبناء المديريات الجنوبية للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي حجة حددت اللجنة المنظمة ساحة النبي الأكرم غرب سوق الخميس بمستباء مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

كما حددت ساحة ملعب الشهيد الصماد بمدينة حجة مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وساحة الرسول الأعظم في مثلث المحابشة بمدينة عبس مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر السبت احتفاء بالمولد النبوي الشريف

وفي المحويت حددت اللجنة المنظمة ساحة الملعب جوار الخط الدائري بمركز المحافظة مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف

وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة مأرب ساحة صرواح لمديريات صرواح وحريب القراميش وبدبدة ومدغل ورغوان ومجزر، وساحة الجوبة لمديريات جبل مراد والعبدية ورحبة وماهلية وحريب والجوبة للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي إب حددت اللجنة المنظمة ساحة مدينة إب لمديريات المربع الشرقي والجنوبي والأوسط مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وساحة مدينة يريم لمديريات المربع الشمالي مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وحددت اللجنة ساحة مدينة العدين لمديريات المربع الغربي مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي ذمار حددت اللجنة المنظمة ساحة حرم جامعة ذمار لمديريات المحافظة مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف، كما حددت ساحتين بمدينة ذمار ومحصوبة - الثلوث لأبناء وصابين العالي والسافل للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي الجوف حددت اللجنة المنظمة ساحة المجمع الحكومي بالحزم لمديريات الحزم والخلق والغيل والمصلوب والمتون والزاهر والسيل والمطمة وخب والشعف، وساحة مجمع 22 مايو بالمراشي لمديريات المراشي والحميدات ورجوزة والعنان ووادي سفيان للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي ريمة حددت اللجنة المنظمة ساحة الجبين بمركز المحافظة لمديريات الجبين ومزهر وكسمة والجعفرية مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

كما حددت ساحة منطقة جداجد لمديريات السلفية وبلاد الطعام وأجزاء من بني الضبيبي مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة البيضاء ساحة الرسول الأعظم بالسوادية مكانا للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وفي تعز حددت اللجنة المنظمة ساحتي الرسول الأعظم في الجند والشهيد القائد بالمدينة السكنية في البرح للاحتشاد بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وحددت اللجنة المنظمة في عمران ساحتي الرسول الأعظم بالمدينة ومدينة حوث للاحتشاد الكبير بعد ظهر الأحد احتفاء بالمولد النبوي الشريف








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