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المؤتمر نت - أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

تطعيم 560 ألفاً ضد شلل الأطفال في غزة

المؤتمرنت -
تطعيم 560 ألفاً ضد شلل الأطفال في غزة
أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، رغم الواقع المأساوي للحياة اليومية بالقطاع.

وأشار غيبريسوس، في منشور عبر منصة إكس، اليوم، إلى تطعيم أكثر من 560 ألف طفل دون سن العاشرة في غزة.

وقال إن هذه الحملة تمثل نجاحاً كبيراً وسط الواقع المأساوي للحياة اليومية في غزة، مؤكدا أنهم شهدوا ما يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ وقف إطلاق النار في المناطق التي تم فيها التطعيم.

وانتهت أمس الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وفي 31 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/، خلال مؤتمر صحفي ، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 أعوام.








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