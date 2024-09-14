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المؤتمر نت - أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، أن اليمنيين يجسدون من خلال الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الولاء والانتماء لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والاقتداء بمنهجه وسيرته العطرة

السامعي يؤكد ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول

المؤتمرنت -
السامعي يؤكد ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، أن اليمنيين يجسدون من خلال الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الولاء والانتماء لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والاقتداء بمنهجه وسيرته العطرة.

وأشار عضو السياسي الأعلى، في أمسية خطابية وإنشادية أُقيمت في مديرية صالة بمحافظة تعز، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

واستعرض السامعي في الأمسية، مواقف اليمنيين ونصرتهم لرسول الله.. لافتا إلى موقف اليمن قيادة وشعبا في نصرة الحق، ودعم الشعب الفلسطيني، وإسناد المقاومة في قطاع غزة بالقول والفعل.

وأشار إلى أن هذه المناسبة محطة لتعزيز التمسك بمنهج الرسول الكريم كونه السبيل الوحيد لتحقيق العزة والكرامة التي تنتهكها الجاهلية المعاصرة بقيادة أمريكا وإسرائيل، وكل من يقف إلى صفها بارتكاب مجازر الإبادة بحق الابرياء في غزة وفلسطين، ودول العالم الإسلامي، إلى جانب نشر الفساد باسم الديمقراطية والحرية، ومختلف المسميات التي تتعارض مع فطرة الإنسان وكل الأديان السماوية.

وأكد عضو السياسي الأعلى على ضرورة استلهام الدروس والعبر من شجاعة الرسول الكريم وصبره في مواجهة الظلم والظالمين.

ودعا أبناء محافظة تعز إلى التحشيد والحضور يوم الـ 12 من ربيع الأول في ساحات "الرسول الأعظم" للاحتفاء بهذه المناسبة بما يليق بصاحبها وما يحتله من مكانة في قلوب اليمنيين.








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