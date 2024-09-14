السبت, 14-سبتمبر-2024 الساعة: 02:42 م - آخر تحديث: 02:28 م (28: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و182 شهيداً، و95 ألفاً و280 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و182

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و182
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و182 شهيداً، و95 ألفاً و280 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 64 شهيداً و155 مصاباً.

وأضافت أن الكثير من الشهداء والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة لليوم 344 على التوالي، عبر شن طائراته غارات جوية وقصف مدفعي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 72 مسيرة روسية
رياضة: دورتموند يتصدر الدوري الألماني
فنون ومنوعات: تمديد مدة سجن سعد الصغير
علوم وتقنية: أمراض تتفاقم في الخريف؟
مجتمع مدني: تكريم 622 يتيماً ويتيمة في إب
عربي ودولي: الاحتلال يقنص موظفاً بالأونروا
عربي ودولي: حماس تحذر من المساس بالأقصى
رياضة: قمة نارية بين أرسنال وتوتنهام في البريميرليغ
أخبار: أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 80 سنتاً
عربي ودولي: 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
أخبار: توقعات بهطول أمطار على هذه المحافظات
أخبار: خطوط السير المحددة إلى ميدان السبعين
أخبار: صنعاء تجدّد تحذير الاحتلال الإماراتي
رياضة: معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريال
مجتمع مدني: كيف يمكن لظلك أن يخبرك عن صحتك؟
فنون ومنوعات: استدرجته للزواج وحصلت على ثروته!
أخبار: تحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين في إب
أخبار: تخفيض 70% من رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية
أخبار: 237 مأوى لنازحي مشرافة في وصاب السافل
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الدغيبي
علوم وتقنية: أسباب الصداع النصفي
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع 0.4%
عربي ودولي: 703 شهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر
قضايا وآراء: زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024