السبت, 14-سبتمبر-2024 الساعة: 04:14 م - آخر تحديث: 04:03 م (03: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - استغرب مصدر مسؤول في فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء من بث شائعات بوفاة رئيس الفرع الدكتور علي محمد الميري

مؤتمر جامعة صنعاء يكذب شائعات وفاة الدكتور الميري

المؤتمرنت -
مؤتمر جامعة صنعاء يكذب شائعات وفاة الدكتور الميري
استغرب مصدر مسؤول في فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء من بث شائعات بوفاة رئيس الفرع الدكتور علي محمد الميري.

وأكد المصدر أن الدكتور علي الميري بخير وهو الآن تحت فترة علاجية ضرورية بعد العملية الجراحية التي أجراها يوم الأحد الماضي وتكللت بالنجاح، وسيتماثل للشفاء بإذن الله.

وشكر المصدر رئيس المؤتمر المناضل صادق أمين أبو رأس والمناضل غازي أحمد علي اللذان يتابعان باهتمام بالغ علاج الدكتور الميري منذ ما قبل العملية وحتى اليوم.

وأهاب المصدر بجميع كوادر وقيادات ومنتسبي المؤتمر في جامعة صنعاء وكل المؤتمريين ومحبي الدكتور علي الميري، عدم تصديق تلك الشائعات التي نستغرب دوافعها وأهدافها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يخترق مستويات قياسية جديدة
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 72 مسيرة روسية
رياضة: دورتموند يتصدر الدوري الألماني
فنون ومنوعات: تمديد مدة سجن سعد الصغير
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة علي محسن
علوم وتقنية: أمراض تتفاقم في الخريف؟
مجتمع مدني: تكريم 622 يتيماً ويتيمة في إب
عربي ودولي: الاحتلال يقنص موظفاً بالأونروا
أخبار: 90 مخيماً طبياً في ساحات الاحتفال بالمحافظات
عربي ودولي: حماس تحذر من المساس بالأقصى
رياضة: قمة نارية بين أرسنال وتوتنهام في البريميرليغ
عربي ودولي: أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني بغزة كارثي
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 80 سنتاً
عربي ودولي: 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
أخبار: توقعات بهطول أمطار على هذه المحافظات
أخبار: خطوط السير المحددة إلى ميدان السبعين
أخبار: صنعاء تجدّد تحذير الاحتلال الإماراتي
رياضة: معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريال
مجتمع مدني: كيف يمكن لظلك أن يخبرك عن صحتك؟
فنون ومنوعات: استدرجته للزواج وحصلت على ثروته!
أخبار: تحذير عاجل من الكهرباء للمواطنين في إب
أخبار: تخفيض 70% من رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية
أخبار: 237 مأوى لنازحي مشرافة في وصاب السافل
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الدغيبي
علوم وتقنية: أسباب الصداع النصفي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024