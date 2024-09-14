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المؤتمر وحلفاؤه يدعون للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي

دعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جماهير الشعب اليمني وكافة قياداتهم وقواعدهم وأنصارهم إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم سواءً في الفعالية المركزية التي ستقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء أو في الفعاليات التي ستُنظم في مختلف الساحات التي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات والمهرجانات والتي ستقام عصر يوم غدٍ الأحد 12 ربيع الأول 1446هـ الموافق 15 سبتمبر 2024م.