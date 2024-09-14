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أخبار
المؤتمر نت - طبيبة تنبه إلى خطأ أثناء علاج السعال عند الأطفال

طبيبة تنبه إلى خطأ أثناء علاج السعال عند الأطفال

المؤتمرنت -
طبيبة تنبه إلى خطأ أثناء علاج السعال عند الأطفال
نبهت أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة داريا تساب، إلى عدم الجمع بين الأدوية المذيبة للبلغم والأدوية المضادة للسعال عند علاج الأطفال.

وأوضحت بان الأدوية المضادة للسعال بما فيها السائلة “شراب”، تقسم إلى مضادة للسعال ومذيبة للبلغم، يؤثر النوع الأول بصورة مباشرة على مركز السعال في القشرة الدماغية ومستقبلات السعال ويكبح السعال.

أما النوع الثاني فيذيب البلغم في الحلق وتحفز إخراجه. كما أن بعض الأدوية من هذا النوع تخفف تورم الغشاء المخاطي في القصبات الهوائية.

وتقول: “يجب أن نعلم أنه من الخطأ الجمع بين أدوية مضادة للسعال وأدوية مذيبة للبلغم، لأنه في هذه الحالة سوف يسيل البلغم ولن يتمكن الطفل من السعال وإخراجه بسبب كبح السعال، ما يؤدي إلى تراكمه في القصبات الهوائية. كما لا ينصح أبدا بإعطاء أدوية مضادة للبلغم للأطفال دون السادسة من العمر لأنه عندما يسيل البلغم قد يؤدي إلى اختناقه بسبب زيادة إفرازه”.

وتشير الطبيبة ،وفق ما نشرته منصة روسيا اليوم، إلى أن البعض يعتقدون أنه في حالة السعال الجاف يجب أولا تحويله إلى سعال رطب ومن ثم علاجه.

واضافت “هذه الطريقة في العلاج ليست صحيحة دائما، وخاصة مع الأطفال والمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالسعال الجاف، بسبب العدوى الفيروسية أو بسبب الارتجاع المعدي المريئي. لذلك في هذه الحالة من الأفضل كبح السعال فور بدايته، بدلا من تحويله إلى سعال رطب، ولا داعي لهذا العمل المزدوج”.*وكالات








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