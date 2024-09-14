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قرار جديد بتعيينات قي مجلس القضاء الأعلى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى:
1- القاضي/ د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
2- القاضي/ عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.
3- القاضي/ عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.
٤- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.