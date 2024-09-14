المؤتمرنت -

قرار جديد بتعيينات قي مجلس القضاء الأعلى

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (21) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى:



1- القاضي/ د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.



2- القاضي/ عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.



3- القاضي/ عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.



٤- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.



5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.



6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.



7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.



8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.