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تعيين 5 أعضاء في المحكمة العليا ورئيسا لـ(هيئة المظالم) المؤتمرنت -

تعيين 5 أعضاء في المحكمة العليا ورئيسا لـ(هيئة المظالم)

صدر اليوم الاحد قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (22) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا:



1- القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.



2- القاضي/ د. عبدالملك ثابت علي الأغبري.



3- القاضي/ د.محمد محمد عبدالله الديلمي.



4- القاضي/ أحمد علي أحمد الشهاري.



5- القاضي/ سعد أحمد حسن هادي.



وفي سياق متصل صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (23) لسنة 1446هـ بتعيين القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.















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