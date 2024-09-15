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تعيين 5 أعضاء في المحكمة العليا ورئيسا لـ(هيئة المظالم)
صدر اليوم الاحد قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (22) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا:
1- القاضي/ أحمد يحيى محمد المتوكل.
2- القاضي/ د. عبدالملك ثابت علي الأغبري.
3- القاضي/ د.محمد محمد عبدالله الديلمي.
4- القاضي/ أحمد علي أحمد الشهاري.
5- القاضي/ سعد أحمد حسن هادي.
وفي سياق متصل صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (23) لسنة 1446هـ بتعيين القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.