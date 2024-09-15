المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على 7 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز ، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة وصعدة.



وقد تمتد الأمطار غرباً لتشمل أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات صنعاء، عمران، لحج، البيضاء، أبين، شبوة حضرموت والمهرة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 3.2ملم، وتعز: 0.1، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



ونبه المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة.

