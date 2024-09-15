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المؤتمر نت - طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف وغيرها من التفاصيل التي

أبو عبيدة: العملية اليمنية نقلة نوعية في مفاعيل معركة طوفان الأقصى

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: العملية اليمنية نقلة نوعية في مفاعيل معركة طوفان الأقصى
أكدت كتائب الذراع العسكري لحركة حماس، أن عملية القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى.

وأشاد الناطق باسم القسام أبو عبيدة في بيان صحفي، بالعملية اليمنية التي استهدفت فيها القوات المسلحة اليمنية أهدفاً عسكرياً قرب “تل أبيب”.


وقال أبو عبيدة إن “طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى”.

وأضاف أبو عبيدة، أن الاحتلال الإسرائيلي “الغارق في وحل غزة، ويفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة”.


وكانت القوات المسلحة، اعلنت صباح اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة "يافا" في فلسطين المحتلة في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن القوة الصاروخية نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ قطع مسافة تقدر بـ 2040 كيلو متراً في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي.








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