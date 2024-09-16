المؤتمرنت -

إسقاط طائرة تجسس أمريكية في ذمار

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة ذمار.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" في أجواء محافظة ذمار أثناء تنفيذها مهام عدائية.



وأشار البيان إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخِ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، التي تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطها في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.



وأكد البيان أن القوات المسلحة مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني بعمليات عسكرية نوعية في البر والبحرِ ، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة.

(سبأ)