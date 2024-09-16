المؤتمرنت -

محاولة ثانية لاغتيال ترامب

أفادت حملة المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (78 عاماً)، في بيان الأحد، إن ترامب بخير بعد إطلاق النار على مقربة منه، الأمر الذي يتعامل معه مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" على أنه "محاولة اغتيال".



وفي تفاصيل الحادثة، أفادت شرطة مدينة "بالم بيتش" بأن إطلاق النار وقع على أرض ملعب الغولف الخاص بترامب، مؤكدة احتجاز مشتبه به.



وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة عثرت على بندقية من طراز AK-47 بالقرب من مكان إطلاق النار.



وفي إجراء احترازي، أغلقت الشرطة مقر حملة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما باشر جهاز الخدمة السرية التحقيق بالحادثة بالاشتراك مع مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أكد لفريق جمع التبرعات في حملته الانتخابية أنه في آمان وبصحة جيدة بعد إطلاق النار.



وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بدونالد ترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.



وأضاف مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".





من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس "يشعران بالارتياح" بعد الإعلان أن ترامب في أمان عقب إطلاق نار على مقربة منه، وفق فريق حملته.



وجاء في بيان للبيت الأبيض: "تم إطلاع الرئيس ونائبة الرئيس على الحادثة الأمنية في ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان الرئيس السابق ترامب يلعب الغولف.



وقال الرئيس السابق: "أنا بخير وبصحة جيدة، ولا شيء يوقفني ولن أستسلم أبداً"، وأضاف في بيان: "أحبكم لدعمكم لي. وحدة. سلام.





وأفادت "فوكس نيوز"، بأن الرئيس السابق يقول للجميع إنه بخير، ونقلت تقارير أن بندقية المشتبه به كانت موجهة نحو ترامب قبل أن يشتبك معه أحد أفراد الخدمة السرية، بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شرطة المقاطعة أنه تم احتجاز شخص أثناء قيادته شمالاً على الطريق السريع 95، وعبر من مقاطعة بالم بيتش مكان الحادث إلى مقاطعة مارتن، وأنه يوجد محققون اتحاديون في مكان الحادث

- وكالات