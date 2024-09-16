المؤتمرنت -

امطار متوقعة في 10 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة وخفيفة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، ذمار وصنعاء.



وقد تمتد الأمطار غرباً لتشمل أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من محافظات البيضاء، أبين وشبوة، وأمطار خفيفة على المهرة، حضرموت، مأرب والجوف.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالضالع: 19.4ملم، إب ـ السدة: 11.5، صعدة: 4.4، تعز ـ المعافر: 3.1، حجة: 0.8ملم.



وهطلت أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد شملت أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، ريمة، غرب صنعاء، حجة، عمران وأجزاء من سواحل المهرة وجنوب أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية وحبات البرد أثناء هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.