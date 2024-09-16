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أخبار
المؤتمر نت - الحكومة توفر جلسات غسل كلوي احتياطية لـ12 شهراً

توفير حكومي لجلسات غسل كلوي احتياطية لـ12 شهراً

المؤتمرنت -
توفير حكومي لجلسات غسل كلوي احتياطية لـ12 شهراً
ناقش وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، مع وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم، احتياجات مراكز الغسيل الكلوي من المستلزمات الخاصة بالغسيل على مستوى المحافظات.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع أجهزة الغسيل الحالية والبنية التحتية لمراكز الغسيل والاحتياجات الطارئة لها والتي تمكنها من تأدية مهامها في خدمة المرضى بالشكل المطلوب.

وتم الاتفاق على العمل من أجل توفير جلسات غسيل احتياطية لمدة عام كامل، بحيث يتم توفير مستلزمات الغسيل لكافة المراكز مسبقا.

واستعرض اللقاء خطط وزارة الصحة لتجديد مراكز الغسيل الكلوي في محافظات إب والحديدة وصعدة والمستشفى العسكري بأمانة العاصمة.









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