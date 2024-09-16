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المؤتمر نت - المؤتمر ينعي الاستاذ الدكتور علي الميري

المؤتمر ينعي الاستاذ الدكتور علي الميري

المؤتمرنت -
المؤتمر ينعي الاستاذ الدكتور علي الميري
نعى المؤتمر الشعبي العام الأستاذ الدكتور علي محمد مصلح الميري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

واعتبر بيان النعي رحيل الدكتور الميري احد ابرز مؤسسي كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة صنعاء، وأول عالم لعلم الجينات في اليمن، ونائب عميد كلية الطب لنحو 25 سنة ، خسارة كبيرة ليس فقط لأسرته وللمؤتمر الشعبي العام وإنما للوطن بأكمله.

نص البيان:
قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

ينعي المؤتمر الشعبي العام القيادي المؤتمري الاستاذ الدكتور على محمد مصلح الميري رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

لقد كان الفقيد مثالاً للنزاهة والإخلاص والنشاط المتميز في العمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام مجسداً فكر وتوجّه المؤتمر وسياساته في مختلف الأصعدة، سواء من خلال المهام الإدارية التي تولاها في المجال التنظيمي كرئيس لفرع المؤتمر بجامعة صنعاء.

وكان للفقيد الميري دور ونشاط أكاديمي واسع، حيث عمل رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم الصحية لـ 20 سنة، وحاصل على الدكتوراة من المملكة المتحدة عام 2000م، كما حاصل على درجة الاستاذية في علم الجينات عام 2013م.

ويتقدم المؤتمر الشعبي العام بتعازيه الحارة إلى أسرة الاستاذ الدكتور/ على محمد مصلح الميري ، وأهله وذويه، سائلا المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

“إنا لله وإنا إليه راجعون”








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