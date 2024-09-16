المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البروفيسور الميري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاكاديمي بجامعة صنعاء الاستاذ الدكتور/علي محمد الميري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العلمية كواحد من مؤسسي كلية الطب بجامعة صنعاء، والذي توفاه والاجل وهو يعمل بتفان وإخلاص مدرساً فيها، منوها كذلك الى مواقف الفقيد الوطنية وتجسيده لقيم ومبادئ الميثاق الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، وما حظي به من حضور واسع وتقدير في الاوساط الكاديمية والسياسية والاجتماعية مؤكدا ان رحيله خسارة كبيرة للوطن ولجامعة صنعاء وللمؤتمر الشعبي العام .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد وليد علي محمد الميري واخيه محمد وكافة افراد الاسرة وال الميري واصدقاء ومحبي وزملاء الفقيد عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

