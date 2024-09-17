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المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم، بصنعاء أول وكالة سيارات كهربائية في اليمن.

بن حبتور يفتتح أول وكالة سيارات كهربائية باليمن

المؤتمرنت -
بن حبتور يفتتح أول وكالة سيارات كهربائية باليمن
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، اليوم، بصنعاء أول وكالة سيارات كهربائية في اليمن.

وخلال الافتتاح الذي حضره وزيرا النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أشار عضو السياسي الأعلى بن حبتور إلى أهمية افتتاح أول وكالة سيارات كهربائية باليمن من الصناعة الصينية المتطورة.

ولفت إلى أهمية الاستثمارات في مجال الصناعات الحديثة والمتطورة، لتغطية احتياج السوق المحلي بمثل هذا المنتج عالي التطور والتقنية وصديق للبيئة.

وعبر بن حبتور، عن ارتياحه لهذه القفزة النوعية التي ستساعد على تحريك الاقتصاد برمته وسيعمل على دفعة قوية لهذا المنتج وغيره من المنتجات .. مهنأ مالكي الوكالة على العمل الاستثماري الذي سيكون له مستقبل واعد.

وتطرق إلى حاجة اليمن لمثل هذه الاستثمارات النوعية .. مؤكداً الاستعداد تقديم التسهيلات الممكنة لتشجيع الاستثمارات في مجال التقنيات الحديثة.

حضر الافتتاح نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار ووكيل وزارة النفط ناصر العجي، وعدد من المسؤولين.








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