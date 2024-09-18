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أخبار
المؤتمر نت - أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، اليوم الاربعاء، أنه يطمح لتحقيق كل الألقاب بقميص الملكي.

مبابي يكشف سبب انضمامه لريال مدريد

المؤتمرنت -
مبابي يكشف سبب انضمامه لريال مدريد
أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، اليوم الاربعاء، أنه يطمح لتحقيق كل الألقاب بقميص الملكي.

وقال مبابي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد كانت ليلة رائعة بالفوز على شتوتغارت الألماني مساء أمس الثلاثاء”، مؤكدا أننا “أردنا أن نبدأ بالفوز، وكانت مباراة صعبة”.

وأوضح أنه “من المهم الفوز في المباريات الأولى، فقد تغير نظام دوري الأبطال، ويجب أن تفوز سريعا”.

وتابع: “كانت المباراة صعبة لأنهم يلعبون بشكل جيد”، منوها الى انه “من السلبي القول إنني جئت فقط للفوز بدوري الأبطال بل طموحي أبعد من ذلك وهو تحقيق جميع الألقاب بقميص الملكي”.
- وكالات








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