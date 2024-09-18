الأربعاء, 18-سبتمبر-2024 الساعة: 09:28 م - آخر تحديث: 08:53 م (53: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - استشهد 9 أشخاص وأصيب 300 آخرين في لبنان، مساء يوم الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد يوم من انفجارات

9 شهداء و300 مصاب بموجة انفجارات جديدة في لبنان

المؤتمرنت -
9 شهداء و300 مصاب بموجة انفجارات جديدة في لبنان
استشهد 9 أشخاص وأصيب 300 آخرين في لبنان، مساء يوم الأربعاء، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد يوم من انفجارات وهجمات واسعة عبر أجهزة اتصال “بيجر” استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 9 أشخاص وإصابة 300 جراء التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن طواقمه استجابت بـ 30 فريق إسعاف للانفجارات المتعددة في مناطق مختلفة بما في ذلك جنوب لبنان والبقاع.

دوت عدة انفجارات، مساء اليوم الاربعاء، في أجهزة لاسلكية في عدة مناطق لبنانية مما أوقع عدد من الشهداء والاصابات.


وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عدة انفجارات في أجهزة إتصال لاسلكية وقعت في الضاحية الجنوبية ومواقع في البقاع بلبنان.


وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن 3 شهداء سقطوا جراء انفجار الأجهزة في بلدة سحمر بالبقاع اللبناني ​​​​​.

ونشبت حرائق في عدد من الشقق السكنية والمركبات والدراجات النارية جرّاء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في مناطق مختلفة من لبنان.

ونقلت عدة إصابات من الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى في لبنان بعد إنفجار الاجهزة.

- وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
رياضة: مبابي يكشف سبب انضمامه لريال مدريد
محافظات: توزيع مساعدات لمتضرري السيول بالحديدة
عربي ودولي: تقرير يكشف أسباب انفجارات (البيجر) في لبنان
أخبار: الأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدة محافظات
أخبار: بن حبتور يفتتح أول وكالة سيارات كهربائية باليمن
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البروفيسور الميري
أخبار: المؤتمر ينعي الاستاذ الدكتور علي الميري
محافظات: توزيع سلال غذائية على الفقراء بتعز
أخبار: الحكومة توفر جلسات غسل كلوي لـ12 شهراً
عربي ودولي: حريق في الجليل الأعلى بعد سقوط مسيرة
اقتصاد: صعود أسعار الذهب
أخبار: امطار متوقعة في 10 محافظات يمنية
عربي ودولي: محاولة ثانية لاغتيال ترامب
أخبار: إسقاط طائرة تجسس أمريكية في ذمار
علوم وتقنية: علامات غير نمطية لاحتشاء عضلة القلب
مجتمع مدني: كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية
رياضة: برشلونة يرد اعتباره برباعية أمام جيرونا
رياضة: أرسنال يهزم توتنهام في ديربي شمال لندن
عربي ودولي: الجهاد تشيد بقصف اليمن لـ"تل أبيب"
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 173
أخبار: صنعاء .. إحتشاد مليوني غير مسبوق إحتفاءً بالمولد النبوي
أخبار: أبو عبيدة: العملية اليمنية نقلة نوعية في معركة طوفان الأقصى
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و206
أخبار: توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024