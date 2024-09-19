المؤتمرنت -

قياس كمية الامطار في 3 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على مناطق في عدد من المحافظات خلال الـ 14 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، لحج والضالع وتشمل أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المحويت، حجة وغرب كل من صعدة، صنعاء وذمار.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز ـ المعافر: 1.2ملم، إب: 1.2، الحديدة - الزهرة: 1.1ملم.



وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد شملت أجزاء من محافظات أبين، لحج، الضالع وحجة.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والعواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة.