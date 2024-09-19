المؤتمرنت -

ارتفاع ضحايا إنفجارات لبنان الى 32 شهيدا وآلاف الجرحى

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلال اليومين الماضيين بلغت 32 قتيلا وآلاف الجرحى.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأبيض بالعاصمة بيروت،تعقيبا على التفجيرات التي وقعت الثلاثاء والأربعاء في أجهزة اتصالات من نوعي “بيجر” و”أيكوم” بمناطق متعددة في لبنان.



وأشار الوزير إلى أن “ عشرات الأطباء أمضوا الليلة الماضية في غرف العمليات، كما شارك مئات الممرضين والمسعفين في تقديم العلاج السريع للمصابين في التفجيرات”.



ولفت إلى أن “التفجيرات أظهرت أمرا إيجابيا وحيدا، وهو تلاحم الشعب اللبناني في مختلف المناطق” في مواجهة الحدث.



وتطرق الوزير إلى وجود مبادرات تقودها دول عربية (لم يسمها) لتقديم خدمات طبية إلى بلاده، وأعرب عن تقديره لذلك.



والأربعاء، قتل 20 شخصا وأصيب 450 آخرون جراء موجة انفجارات ضربت أجهزة لاسلكية من نوع “أيكوم” في عدة مناطق بلبنان، وفق بيان وزارة الصحة.



وجاءت التفجيرات غداة تفجيرات مماثلة ضربت أجهزة الاتصال “بيجر” الثلاثاء، وأدت إلى مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة.



ودون إيضاحات عن الكيفية، اتهمت الحكومة اللبنانية و”حزب الله”، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة “بيجر”، وتوعد الحزب تل أبيب بـ”حساب ‏عسير”.



فيما قابلت تل أبيب ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة “إكس” ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.

( وكالات)