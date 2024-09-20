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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

المؤتمرنت -
الارصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، تعز، إب ، ريمة وسهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت ومرتفعات أبين وشبوة.
وحسب المركز هطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي شملت أجزاء من محافظات تعز، أبين وسهل تهامة.
ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة








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