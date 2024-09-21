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أخبار
المؤتمر نت - أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات

أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات

المؤتمرنت -
أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب الضالع، وريمة وسهل تهامة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، وغرب كل من صنعاء وذمار ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.

ووفق المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز 8.5 ملم، الحديدة، 0.2 ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة.








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